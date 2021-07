Incendi: fiamme nel Sulcis, chiesto intervento Canadair

Un gigantesco rogo si è sviluppato nel pomeriggio in località Is Toneddus a Santadi, nel Sulcis ora Provincia del Sud Sardegna. Le fiamme alimentate dal forte vento si sono avvicinate pericolosamente all'area boschiva di "Pantaleo". La Protezione civile ha subito messo in campo il Corpo forestale e i volontari e per evitare che il fuoco raggiungesse l'area boschiva sono arrivati anche tre elicotteri della flotta regionale ed è stato chiesto l'intervento di un Canadair. Attualmente la situazione sarebbe sotto controllo, ma preoccupano le forti folate di vento. Non si registrano danni ad aziende agricole.

Il pericolo incendi però non è scongiurato. Anche per domani la Protezione civile regionale ha diramato un nuovo bollettino di allerta per i roghi con un rischio alto - codice 'arancione' - per il Campidano di Cagliari e il Sulcis.