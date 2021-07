Covid: sindaco di Nuoro, "crescono i contagi, vaccinatevi"

(ANSA) - NUORO, 16 LUG - Fino a una decina di giorni fa, a Nuoro non si registravano persone positive al covid, oggi invece se ne contano 9 e risultano 13 persone in quarantena.

I numeri dunque crescono anche nel capoluogo barbaricino, ed il sindaco Andrea Soddu avverte: "Il quadro attuale non è tale da costringerci ad adottare provvedimenti restrittivi, ma ci ricorda che il virus è ancora presente e non ci consente distrazioni. E soprattutto ci invita a continuare a osservare le regole fondamentali: sottoporsi al vaccino, che rappresenta lo strumento più utile per combattere la pandemia, usare la mascherina nelle situazioni in cui è consigliata, igienizzare spesso le mani ed evitare assembramenti anche all'aperto.

Dobbiamo evitare il rischio di una eventuale quarta ondata, come sta già accadendo in altre parti del mondo. Non nascondo la preoccupazione per l'assenza di controlli portuali e aeroportuali in ingresso in Sardegna - conclude Soddu - nessun tampone, né autocertificazione o green pass richiesti all'arrivo nella nostra isola. Occorre che la Regione ripristini i controlli per evitare di assistere a un film già visto". (ANSA).