Musica: Lirico Cagliari omaggia l'Esercito e la Croce Rossa

(ANSA) - CAGLIARI, 12 LUG - Un concerto sinfonico straordinario in omaggio all'Esercito e alla Croce Rossa - Comitato di Cagliari. Due esemplari corpi militari e di volontariato che, durante questo drammatico e lungo periodo di pandemia, sono stati vicini ai lavoratori del Teatro Lirico di Cagliari assicurando la protezione sanitaria per lo svolgimento quotidiano di ogni singola professionalità.

È il quinto appuntamento in programma mercoledì 14 luglio alle 21 con "Classicalparco", rassegna musicale estiva del Lirico. All' Arena all'aperto del Parco della Musica si esibisce l'Orchestra del Teatro diretta da Giuseppe Grazioli.

L'apprezzato direttore, specialista nel repertorio di fine Ottocento e novecentesco, ritorna sul podio cagliaritano dove ha diretto "Palla de' Mozzi" di Marinuzzi nel 2019 e numerosi concerti sinfonici e sinfonico-corali.

"È con particolare emozione che l'intera Fondazione del Teatro Lirico di Cagliari rende omaggio e ringrazia sentitamente il corpo dell'Esercito e le volontarie della Croce Rossa che, con spirito di abnegazione e fattiva collaborazione, hanno assicurato non solo a tutti i lavoratori e dirigenti, ma anche ai numerosi artisti ospiti per gli spettacoli, una sicurezza sanitaria quotidiana e un continuo monitoraggio personale", commenta il sovrintendente Nicola Colabianch.

La serata propone un programma accattivante e popolare: Preludio da Carmen di Georges Bizet; Sinfonia da Luisa Miller di Giuseppe Verdi; Sinfonia da Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini; Intermezzo dall'atto III di Manon Lescaut di Giacomo Puccini; Ouverture da Il franco cacciatore di Carl Maria von Weber; Sinfonia da La gazza ladra di Gioachino Rossini; Ouverture da I maestri cantori di Norimberga di Richard Wagner; Sinfonia da Nabucco di Giuseppe Verdi. (ANSA).