Intesa: a Delphina hotels & resorts 5 mln per progetti Esg

(ANSA) - MILANO, 09 LUG - Intesa Sanpaolo ha erogato un finanziamento S-Loan (Sustainability Loan) di 5 milioni di euro a Delphina hotels & resorts. L'operazione è vincolata al raggiungimento di due obiettivi Esg che l'azienda si è impegnata a realizzare: il primo è riferito all'utilizzo esclusivo in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale di energia proveniente da fonti rinnovabili, mentre il secondo riguarda l'erogazione di un programma specifico di formazione ai dipendenti sui temi della sostenibilità ambientale e sociale.

Le ultime settimane hanno visto una "ripartenza del mercato italiano e del mondo delle agenzie e confidiamo nelle ripresa del turismo internazionale. I notevoli investimenti che affrontiamo ogni anno per arricchire l'offerta e rinnovare le strutture rientrano nella nostra visione a lungo periodo, che negli anni ci ha portato a crescere con coerenza con un'offerta sempre più ecosostenibile", afferma Elena Muntoni, brand manager di Delphina hotels & resorts.

Negli ultimi 20 anni il turismo nella Regione ha fatto "passi da gigante, con le presenze straniere che hanno toccato il 51% del turismo verso l'isola. Ora si tratta non solo di recuperare la battuta d'arresto, bensì di cogliere l'occasione per fare un ulteriore salto di qualità, in linea con il nuovo orientamento dei consumatori, disposti a spendere di più - dal 5 al 30% in più secondo le analisi di mercato - per un'offerta maggiormente rispettosa dell'ambiente e delle risorse non rinnovabili. Il Gruppo Delphina in questo senso è un'azienda leader, a cui guardiamo come esempio", sostiene Teresio Testa, direttore regionale Piemonte Nord, Valle d'Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo. (ANSA).