Inaugurata "Nuragica", viaggio nella preistoria dell'Isola

Un'avventura alla scoperta delle radici della Sardegna, un percorso dentro i segreti della civiltà millenaria dei popoli nuragici che hanno lasciato segni indelebili nell'isola e nel mondo, come precursori di modernità. Il viaggio nel tempo parte da Cagliari, grazie a Nuragica, la grande mostra evento che ritorna nel capoluogo in una versione rinnovata, grazie all'allestimento nei padiglioni del Quartiere Fieristico. Nuragica rappresenta una vera e propria immersione in un passato a colori, da vedere e toccare, fondamentale per conoscerlo e visitare i numerosi siti e musei della Sardegna.

Il percorso riporta in vita un'epoca nel quale i visitatori possono camminare e interagire con la storia narrata dalle guide specializzate, lungo 700 mq di affascinanti ambientazioni. Al termine, una suggestiva esperienza di realtà virtuale immersiva, la prima e più grande presente in Sardegna. Nuragica è organizzata dalla Cooperativa Sardinia Experience e l'edizione 2021 vede il patrocinio di Regione Sardegna, Assessorato al Turismo, Comune di Cagliari, Fondazione di Sardegna, Camera di Commercio di Cagliari e il suo Centro Servizi.

"Il format di Nuragica e la sua capacità di raccontare e coinvolgere il grande pubblico, in termini turistici crea le giuste sinergie per collegare la costa ai territori dell'interno dove è più diffuso il grande patrimonio - sottolinea l'assessore del Turismo Gianni Chessa - Unica nel suo genere per l'integrazione tra cultura, turismo e nuove tecnologie, la mostra è considerata all'avanguardia in Italia e ha ottenuto sin dal suo esordio anche il placet del Ministero dei Beni culturali per la capacità di 'far rivivere' il grande patrimonio archeologico dell'isola in connessione al turismo balneare e archeologico".

"Il direttore dell'Hermitage di San Pietroburgo - ricorda Paolo Alberto Pinna, project manager della mostra - ha detto recentemente che la storia della civiltà nuragica deve essere glorificata. Nuragica facendolo, regala emozioni inaspettate ai sardi e una storia autentica quanto affascinante ai turisti. Quello di Cagliari è un progetto condiviso con l'intera filiera turistica locale: dalle compagnie navali ai tour operator sino all'ospitalità". Nuragica resterà aperta sino al 3 ottobre e sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21.