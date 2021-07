Turismo 2020 nel Nuorese, +12,5% arrivi e +33,6% presenze

Il turismo sardo nel 2020 ha premiato la Provincia di Nuoro e Ogliastra, un territorio dove le presenze hanno registrato un segno più rispetto al 2019. Lo certificano i dati Sired, il sistema informativo di raccolta ed elaborazione dati fornito dalla Regione Sardegna alle Province ed alle strutture ricettive che confluiscono poi verso l'Istat, analizzati dalla Confcommercio Nuoro Ogliastra. Nello scenario di crisi degli arrivi e delle presenze nel primo anno della pandemia, è un dato che ha sorpreso e che ora fa sperare per il 2021.

"La scelta del turismo interno da parte dei vacanzieri nel 2020 ha premiato il nostro territorio - ha spiegato Letizia Marongiu presidente Confguide della Confcommercio Nuoro Ogliastra - gli arrivi sono aumentati del 12,55% e le presenze del 33,61%. Non solo, siamo l'unico territorio della Sardegna che è stato premiato dai sardi visto che nelle altre provincie anche il turismo interno ha avuto un calo. Il dato conferma l'attrattività di queste zone, ma allo stesso tempo è stato percepito il senso di sicurezza in un anno orribile per la pandemia".

Un cambiamento di paradigma che nel Nuorese e in Ogliastra sta portando pian piano all'organizzazione territoriale dell'offerta: "L'interno si presenta poco antropizzato elemento molto importante per il post pandemia - prosegue l'esponente di Confcommercio - e l'accoglienza è ancora 'genuina'. Il territorio è ricco di opportunità in grado di soddisfare diversi target grazie ad un set di risorse significative e molto variegate che spazia dalla cultura all'ambiente senza tralasciare la bellezza delle spiagge. La speranza è che anche il 2021 possa trovare la conferma del dato e che si possa vedere una ripresa delle presenze in tutto il territorio regionale". La Confcommercio Nuoro Ogliastra invita i vacanzieri "a prenotare con anticipo, gli operatori dell'accompagnamento continueranno a far vivere al visitatore un'esperienza sicura e orientata alla valorizzazione delle specificità e delle differenze tra culture e territori".