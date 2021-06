Covid: 15 casi di variante Delta sequenziati nel Sassarese

Il sequenziamento eseguito dal laboratorio di Microbiologia e virologia dell'Aou di Sassari su 15 tamponi, che avevano mostrato una reazione diversa da quella tipica della variante inglese del Covid 19, ha confermato la presenza di 15 casi di variante Delta nel Sassarese. Di questi, 14 sono legati al cluster sviluppatosi nei giorni scorsi fra Trinità d'Agultu e l'Isola Rossa, nel nord Sardegna, in particolare all'interno della troupe Disney impegnata nelle riprese del remake della "Sirenetta", mentre l'altro riguarda una persona proveniente dall'estero.

Il laboratorio diretto dal professor Salvatore Rubino ha avviato un'analoga indagine tramite sequenziamento anche per tre casi sospetti di brasiliana.

Venerdì scorso lo screening sull'intera popolazione di Trinità era stato completato con 450 tamponi negativi su 450, facendo ritenere che il cluster fosse stato isolato attraverso le misure adottate per scongiurare ulteriori possibilità di contagio: coprifuoco in tutto il paese, con divieto per i residenti di spostamento dal territorio comunale tra le 23.30 e le 5 fino al 27 giugno, e quarantena per circa 100 persone.

Era emersa la presenza di due focolai: quello più significativo interessa oltre 15 dei 26 positivi censiti ed era stato rilevato nell'albergo dell'Isola Rossa in cui soggiorna la troupe Disney, i cui ciack sono stati sospesi, il secondo in un locale pubblico frequentato dalla troupe per colazione, con poco meno di 10 persone coinvolte. Altri 2 positivi erano stati registrati a Palau: una donna e il compagno, che opera in una agenzia di autonoleggio che esegue i servizi di trasporto della troupe Disney.