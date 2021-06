150 anni nascita Grazia Deledda, eventi a Nuoro e Cagliari

Per Nuoro e per tutta la Sardegna il 2021 è l'anno delle celebrazioni dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, la scrittrice premio Nobel per la letteratura nel 1926 - che seppe raccontare magistralmente l'isola e la sua gente.

L'Istituto Superiore Regionale Etnografico (Isre), l'ente custode della Casa Museo nuorese dove il Premio Nobel nacque, a cui la Giunta regionale ha conferito l'incarico di organizzare gli eventi commemorativi, ha messo in campo un ricco programma di appuntamenti itineranti a partire dai primi due che si terranno a Nuoro e Cagliari.

Mercoledì 30 giugno alle 21, nel suggestivo scenario del cortile superiore del Museo del Costume di Nuoro, verrà proiettato il film "Cenere", con Eleonora Duse, con accompagnamento musicale dal vivo eseguito da Admir Shkurtaj. A seguire il film-documentario di Cecilia Mangini e Paolo Pisanelli "Grazia Deledda la rivoluzionaria" (prodotto dall'Isre), già presentato in anteprima mondiale nel corso dell'ultima edizione del festival di cinema del reale IsReal. L'iniziativa, che vede la collaborazione della Cineteca Sarda - Società Umanitaria di Cagliari, verrà replicata giovedì 1 luglio alle 21 negli spazi dell'Exma di Cagliari. "Siamo fieri di questa proposta che rende omaggio a una grande donna, il cui messaggio profondo è spesso poco compreso - spiega Stefania Masala, commissaria straordinaria dell'Isre - La Deledda è stata il primo, e a oggi unico, premio Nobel femminile italiano per la Letteratura, che la rende la più importante scrittrice italiana di sempre. La celebrazione non vuole solo essere il momento del ricordo e dell'omaggio - sottolinea ancora - ma soprattutto vuole esaltare la donna Grazia, il suo spirito avanguardistico e al tempo stesso tradizionale, l'animo orgoglioso e battagliero, la sua tenacia e granitica resistenza alle avversità, il suo sguardo femminile del mondo e sul mondo".

Per i due appuntamenti è necessario registrare la propria partecipazione attraverso il sito Eventbrite, viste le restrizioni per la pandemia.