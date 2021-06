Vaccini: Gimbe, il 20,7% dei sardi ha completato ciclo

In Sardegna la percentuale di popolazione vaccinata con ciclo completo è pari al 20,7%, a cui aggiungere un ulteriore 28,8% solo con prima dose. E' quanto emerge nel monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe.

In particolare, la percentuale di over 80 con ciclo completo è pari a 78,4%, a cui aggiungere un ulteriore 10% solo con prima dose; la percentuale di popolazione dai 70 ai 79 anni con ciclo completo è pari a 34,2%, più un ulteriore 48,7% solo con prima dose; la percentuale di popolazione 60-69 con ciclo completo è pari a 26,5%, più un ulteriore 47,6% solo con prima dose.

Intanto sale a 1.122.169 il numero delle dosi di vaccino complessivamente somministrate nell'Isola dall'inizio della campagna. Secondo il report del Governo, ieri sono state inoculate circa 12mila dosi.