Moda e game design, Ied Cagliari apre le porte ai giovani

Lo Ied di Cagliari apre, primo in Italia, le porte ai giovanissimi. Parte a fine giugno la Junior Academy, cinque corsi estivi dedicati ai ragazzi e alle ragazze tra i 14 e i 18 anni.

Un'occasione per divertirsi e sviluppare creatività e talento, empatia, capacità di fare squadra, consapevolezza delle proprie capacità. Accattivante l'offerta formativa estiva che spazia tra interior design, informazione, videogame, interattività, fashion styling e sviluppo delle proprie potenzialità. Sono cinque i corsi brevi di 30 ore ciascuno nei laboratori e nelle aule ma anche all'aperto negli spazi dell'ampio parco che circonda Villa Satta, edificio in stile Liberty sede dell'Istituto Europeo di Design. "Ci si può iscrivere fino a un massimo di tre corsi, dato che alcuni si sovrappongono come tempistica", spiega la direttrice Monica Scanu.

Dal 28 giugno parte "Pimp your room!" per imparare a progettare la camera da letto dei propri sogni e News Room - Reporter e Influencer per immergersi nel mondo dell'informazione tra nuove tecnologie, notizie vere e false. Dal 5 luglio partiranno invece "Styling Pills", pillole di moda per acquisire tra l'altro la capacità di creare un primo portfolio social.

In concomitanza si dà il via a "My Creative Experience", un'esperienza articolata in più laboratori per chi vuole esplorare la propria unicità e portare alla luce attitudini e competenze.

Dal 30 agosto al via "Game Design", dove si apprende l' arte di creare un videogioco basic attraverso la programmazione visuale.

Quasi tutti i corsi possono essere seguiti anche on line.

Un'importante novità del gruppo Ied che parte dalla sede della Sardegna per dar vita a questo nuovo progetto formativo dedicato ai giovanissimi.