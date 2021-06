Brutale pestaggio davanti bar a Sant'Elia, presi gli autori

I carabinieri della Stazione di San Bartolomeo hanno dato un nome e un volto agli autori del brutale pestaggio avvenuto il 25 aprile scorso davanti a un bar del quartiere Sant'Elia, a Cagliari, quando un cittadino straniero di 28 anni era stato picchiato selvaggiamente a mani nude e con un bastone. Denunciati per lesioni un 45enne e un 60enne residenti in via Schiavazzi, già noti alle forze dell'ordine. I due sono stati identificati dai militari dell'Arma grazie alla riprese delle telecamere della zona.

I successivi accertamenti hanno permesso di capire anche il movente. I due quel pomeriggio erano affacciati alle finestre delle loro abitazioni e hanno preso in giro lo straniero che si trovava in strada. Il 28enne non ha accettato i loro commenti, affrontandoli e rispondendo. A quel punto i due sono scesi in strada e lo hanno picchiato.