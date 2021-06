Auto finisce contro un muro a Cagliari, gravi tre giovani

Tre giovani sono stati trasportati con assegnato un codice rosso al Policlinico e al Brotzu a seguito di un incidente stradale avvenuto durante la notte a Cagliari. I tre, un 21enne che era alla guida, una 17enne e un 24enne, viaggiavano a bordo di un'auto del car sharing cittadino: mentre percorrevano viale Ciusa in direzione di via Baccaredda, la macchina è andata a schiantarsi a forte velocità sullo spigolo di un muro di cinta di una abitazione.

Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia municipale. Due dei feriti sono stati trasportati al Brotzu, un terzo al Policlinico di Monserrato. Nell'incidente hanno riportato diverse fratture, ma non sarebbero in pericolo di vita. La polizia municipale sta lavorando per ricosruire la dinamica.