Cinema: L'uomo del mercato di Paola Cireddu in prima visione

Grande attesa per "L'uomo del mercato", il film che segna l'esordio alla regia di Paola Cireddu, sua anche la sceneggiatura, che debutta a Cagliari martedì 8 giugno alle 20 al Cinema Odissea.

Sarà presentato da Antioco Floris, docente di Cinema all' Università di Cagliari. In sala anche la regista con il cast del film. L'ingresso è gratuito, con obbligo di prenotazione all'indirizzo prenotazionicinemaodissea@gmail.com.

Prodotto da Bibigula e Celcam, il corto a febbraio ha ricevuto il Premio Labor alla 25/a edizione del V-art festival Internazionale Immagine d'Autore. La regista cagliaritana attinge alla realtà per trasporre in un film di finzione la storia di un personaggio che vive ai margini della società, in un quartiere popolare.

Girato a Cagliari, tra piazza Medaglia Miracolosa e nel rione di San Michele, il corto è interpretato da attori non professionisti. La parte del protagonista, Mario, è affidata a Mario Tocco. Nel cast anche Alessio Arrais (Michael), Stefano Portas (Antonio), Ester Casula (Miriam), con la partecipazione straordinaria dell'attore Sergio Piano (Efisio).

Il corto nasce dalla sceneggiatura di Paola Cireddu che nel 2017 ha ottenuto il riconoscimento come migliore opera a "Il Cantiere delle storie" del Premio Solinas.