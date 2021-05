"Storie di Manifattura" tra passato, presente e futuro

Le memorie e i ricordi legati all'ex Manifattura di Cagliari in "Storie di Manifattura", con uno spettacolo e una mostra interattiva. E' il focus di un progetto culturale site specific portato avanti dalla compagnia Impatto teatro e diretto dal regista Karim Galici, in collaborazione con Sardegna Ricerche. Dal 2 al 13 giugno inizieranno i laboratori creativi e per "illuminare" questo spazio identitario si darà vita dal 16 al 20 giugno a "Cosa Rimane?": spettacolo itinerante interattivo per 14 spettatori con due repliche giornaliere alle 20,30 e 22,15. Una performance ambientata tra i luoghi della "fabbrica della creatività" dove musica, danza, teatro si intrecciano. Un racconto a più voci che coinvolge, tra realtà e fantasia, le sigaraie, simbolo dell'emancipazione femminile e gli altri lavoratori dell'ex opificio.

L'edizione 2021 si arricchisce di una mostra interattiva, immersiva e multimediale che sarà presentata il 20 Giugno alle 19 da Karim Galici. Attraverso un'app, gli stessi ex lavoratori, con i loro racconti, diventeranno protagonisti di un percorso multimediale che i visitatori potranno vivere con l'uso di uno smartphone o di un tablet. Basterà attraversare il cancello di viale Regina Margherita per immergersi in un mondo parallelo e scoprire l'anima della "fabbrica".

"Prosegue così nel segno del connubio tra arte e nuove tecnologie il progetto 'Storie di Manifattura 2021' - spiega all'ANSA Karim Galici - partito lo scorso anno in un viaggio nel tempo e attraverso suoni, colori, profumi, che fa dialogare la Manifattura con la città". Il progetto (https://bit.ly/3vxMhUx) è il frutto di un lungo lavoro di ricerca portato avanti anche durante il lockdown, tra interviste, documenti e testimonianze degli ex operai e operaie e i ricordi degli abitanti del quartiere. Le storie di Manifattura diventano così un'occasione per riscoprire un gioiello di architettura industriale nel cuore della città, a un passo dal suo Porto.