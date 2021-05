EyeSport approda in Borsa, al via percorso di crowdlisting

(ANSA) - CAGLIARI, 28 MAG - L'azienda sarda Eye Sport continua la sua crescita e approda in borsa.

Importante brand nel settore della sponsorizzazione tecnica di sport di squadra e individuali, partner di società sportive professionistiche di tutta Europa, Eye Sport ha iniziato questo percorso dando vita ad una operazione di crowdlisting.

Sarà guidata in questo percorso per approdare all'Euronext di Parigi dalla piattaforma Opstart, leader italiano nel settore fintech, che accompagna le pmi nel loro ingresso sul mercato azionario.

L'obiettivo è quello di allargare la base societaria e aumentare il patrimonio in vista degli ulteriori step di crescita. La pagina progetto dedicata ad Eye Sport è disponibile in modalità 'coming soon' sulla piattaforma Opstart e a partire dal primo giugno gli investitori potranno procedere all'acquisto delle azioni.

L'ingresso del listino all'Euronext di Parigi attraverso la procedura IPO è prevista entro l'anno. Questa operazione permetterà ai soci investitori di rendere liquido il loro investimento in equity crowdfunding.

I futuri soci avranno, inoltre, la possibilità di accedere a una serie di vantaggi che verranno svelati prossimamente.

Accompagnano nella promozione della campagna due cestisti d'eccezione: Marco Spissu e Andrea Pecchia, rispettivamente playmaker della Dinamo Banco di Sardegna e ala della Pallacanestro Cantù.

I due giovani talenti sono stati i protagonisti degli spot-lancio con cui l'azienda ha annunciato l'operazione di crowdlisting. (ANSA).