Milite Ignoto cittadino onorario di Sennori

Il Comune di Sennori conferirà la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto il 4 novembre 2021, in occasione del centenario della traslazione e tumulazione nell'Altare della Patria a Roma di un soldato ignoto caduto durante la Prima Guerra Mondiale. Il Consiglio comunale ha approvato ieri la proposta dell'Anci per un riconoscimento che, oltre a voler celebrare il sacrificio di tanti soldati caduti per la Patria, vuole creare un momento di vera e sentita unità nazionale. La delibera è stata presentata in aula dal vicesindaco, Mario Tonio Satta, mentre il sindaco, Nicola Sassu, ha spiegato le motivazioni per il voto favorevole:

"Il Comune di Sennori non può che accogliere con favore questa iniziativa e fare propria la proposta dell'Anci approvandola nel massimo consesso istituzionale, ossia in questa Assemblea municipale, che con questo atto, in rappresentanza di tutti i sennoresi, abbraccia idealmente i tanti militi ignoti che hanno dato la vita per la Patria e che meritano il ricordo e il riconoscimento di tutti noi", ha detto il sindaco. "Nell'attuale momento storico, si è sentito il bisogno di costruire comunità coese che hanno avvertito il forte impegno di tutti per mettersi al servizio delle rispettive collettività nell'affrontare una emergenza sanitaria che ha rafforzato il senso di appartenenza all'Italia".