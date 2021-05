Vaccini: al via piattaforma Poste in Sardegna con over 50

In Sardegna è operativo da oggi alle 12 il sistema di prenotazione per i vaccini anti-Covid di Poste Italiane. Il portale è aperto anche agli over 50 nati dal 1970, a salire verso le altre fasce d'età. Tre le modalità che saranno immediatamente a disposizione dei cittadini: il portale online dedicato, accessibile all'indirizzo 'prenotazioni.vaccinicovid.gov.it'; il call-center, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 al numero verde 800.00.99.66; gli sportelli automatici (Atm) presso gli uffici postali. A partire dal 18 maggio sarà anche possibile effettuare la prenotazione tramite i portalettere. In fase di prenotazione sarà possibile scegliere la data e il punto di vaccinazione, secondo le disponibilità.

La Regione, in una nota, parla di "esordio positivo" per il sistema che ha già dato 10mila appuntamenti per la somministrazione alle 12.30, ad appena mezz'ora dall'avvio.