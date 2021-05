Droga: maxi operazione carabinieri a Cagliari, 14 arresti

Maxi operazione antidroga dei carabinieri a Cagliari. Dalle prime ore del mattino i militari del Comando provinciale di Cagliari stanno notificando 14 ordinanze di custodia cautelare, 12 in carcere e 2 ai domiciliari, per l'accusa di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio ed al traffico di droga.

L'indagine, denominata 'Dogs Square', è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Cagliari e ha permesso di accertare numerosi episodi di spaccio avvenuti tra il 2018 e il 2019, ma anche fra agosto e ottobre dello scorso anno in diversi quartieri di Cagliari.

Il gruppo criminale, secondo quanto accertato dai carabinieri, era molto organizzato e aveva una perfetta suddivisione dei compiti: dai promotori, ai custodi della droga (cocaina, eroina, hascisc e marijuana), fino ad arrivare a pusher e vedette. Ad inchiodare gli spacciatori anche le microtelecamere piazzate dai militari dell'Arma in androni, scale e corridoi di palazzine trasformati in luoghi di spaccio.