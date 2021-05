Vaccini: nuovo hub a S. Gavino, a regime 1000 dosi al giorno

Sono partite questa mattina, con le somministrazioni ai cittadini over 60 e ai soggetti fragili, le prime vaccinazioni nel nuovo hub di San Gavino, nel Medio Campidano, allestito nel centro polifunzionale di piazzale Giudici Falcone e Borsellino, a pochi metri dall'ospedale Nostra Signora di Bonaria. La struttura di mille metri quadri, messa a disposizione dal Comune, ha una dotazione di dieci postazioni vaccinali per un potenziale, a regime, stimato tra le 900 e 1000 somministrazioni giornaliere.

"L'hub di San Gavino rappresenta un ulteriore importante tassello nel mosaico dei centri di vaccinazione dell'Isola - dichiara il Presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas - Prosegue il nostro impegno per potenziare la campagna in corso, con l'obiettivo di raggiungere la piena immunizzazione di tutti i cittadini. Nessuno resterà escluso. La vaccinazione contro il Covid rappresenta un'opportunità irrinunciabile per la Sardegna, che vuole ritornare a una nuova normalità già nella stagione estiva ormai alle porte. Il calo dei contagi e il netto miglioramento del quadro epidemiologico generale sono il risultato dei grandi sacrifici dei sardi e dell'incessante impiego sul fronte della pandemia. Iniziamo ad apprezzare i primi effetti della campagna di vaccinazione. Non dobbiamo prestare il fianco al virus, ma i tempi sono maturi per la ripartenza in sicurezza".

"Nell'ambito della campagna di vaccinazione in corso - osserva l'assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu - il nuovo hub rappresenta un punto di riferimento per il territorio. Le somministrazioni proseguono in tutta la Sardegna con la massima priorità per i soggetti più a rischio. A brevissimo procederemo con la completa vaccinazione dei cittadini delle nostre isole e da venerdì apriremo alle adesioni per gli over 50. Il nostro impegno sul fronte delle vaccinazioni è totale".