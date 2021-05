Incendio in appartamento a Sassari, la casa era vuota

Un incendio è scoppiato a metà mattina in un appartamento al sesto piano di un palazzo di via Mazzini, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia, al centro di Sassari. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco che con l'ausilio di un'autoscala hanno spento le fiamme. L'appartamento al momento dell'incendio era vuoto. Il fuoco distrutto la camera dal letto con tutti gli arredi. Dai primi riscontri le fiamme sarebbero scaturite per un corto circuito. Gli agenti della Polizia locale hanno bloccato l'accesso alla zona per evitare rischi e consentire ai vigili del fuoco di intervenire più agevolmente.