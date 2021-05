Cinema: La terra delle donne,primo ciak in autunno a Alghero

Inizieranno in autunno in Sardegna le riprese del film "La terra delle donne (No Potho Reposare)", per la regia di Marisa Vallone e la produzione Fidela Film, in collaborazione con Rai Cinema e il supporto della Fondazione Sardegna Film Commission della Regione Sardegna.

Il primo ciak della pellicola che segue la sceneggiatura dell'attrice e produttrice sassarese, Paola Sini, era programmato inizialmente per la scorsa primavera, ma era stato sospeso e rinviato a causa della pandemia di covid 19.

Il cast di attori professionisti che impreziosiranno l'opera è tenuto segreto, o quasi: inizialmente si era parlato della partecipazione di star indiscusse del panorama cinematografico italiano e internazionale, come Lina Sastri, Giancarlo Giannini, Christopher Lambert, Valentina Lodovini.

Di sicuro c'è che la Fidela Film riparte adesso con un nuovo casting per selezionare attori, comparse e figurazioni speciali: gli aspiranti dovranno presentarsi dal 31 maggio al 3 giugno a Villa Mosca, ad Alghero, dopo avere inviato la propria candidatura alla casa di produzione. Da lì usciranno i nomi e i volti che affiancheranno gli attori protagonisti del film che trasformerà l'isola in un set, per girare "No Potho Reposare", film ambientato nella Sardegna degli anni '30 e '60, in cui la protagonista affronta le problematiche legate all'emancipazione femminile in un'epoca fortemente dominata dalla tradizione, dai pregiudizi e dagli abusi di cui erano vittime le donne di quel periodo.

Le scene saranno girate tra settembre e ottobre 2021 tra Mandas, Seulo, Sadali, Nuragus, Isili, Torralba, Alghero, Sassari e La Maddalena.