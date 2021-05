Covid: riaprono diverse scuole a Iglesias, nuova ordinanza

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAG - Riaprono da domani diverse scuole a Igleasis, dopo l'ordinanza del sindaco che aveva decerato la chiusura di tutti gli istituti per due settimane assunta d'intesa con la sindaca di Carboia a causa dell'impossibilità di tracciare i contatti per mancanza di personale. Si era levato un coro di proteste sia dell'opposizione ma anche dei sindacati e dei genitori per un provvedimento ritenuto troppo drastico.

Ora una parziale riapertura a Igleasias con una nuova ordinanza. Si torna dunque in classe da domani all' Istituto comprensivo Nivola (scuole primarie Tenente Cacciarru e Serra Perdosa, scuola secondaria di primo grado Serra Perdosa, scuole dell'infanzia Serra Perdosa e Campo Romano), all'Istituto comprensivo Eleonora d'Arborea (scuola primaria Nebida, scuola secondaria di primo grado Via Isonzo, scuole dell'Infanzia Via Pullo e Col di Lana), all'Istituto Magistrale Statale "Carlo Baudi di Vesme e all' I.P.I.A. "G. Ferraris".

Attualmente i positivi, tra i domiciliati nel Comune di Iglesias, sono 110. Invariato il dato relativo ai 5 pazienti ospedalizzati. Oltre alle persone contagiate, altre 31 si trovano precauzionalmente in quarantena. (ANSA).