Conoscere e usare i social,webinar della Camera di commercio

(ANSA) - CAGLIARI, 07 MAG - I social network sono diventati uno strumento fondamentale non solo per i privati ma anche per le aziende. Proprio per avvicinare gli imprenditori a questo mondo, la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano ha deciso di organizzare degli incontri, in forma di webinar dal titolo "I social per il business, completamente dedicati all'uso delle piattaforme social.

Sono promossi dal Punto impresa dell'Ente camerale e fanno parte del progetto "Eccellenze in digitale", curato da Unioncamere e supportato da Google. Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 12 maggio. Il webinar si terrà dalle 10 alle 11.30 e sarà dedicato al tema "Quali piattaforme social per i lavoratori e perché è importante conoscerli (Facebook e Instagram)". Il secondo, sempre mercoledì ma dalle 12 alle 13.30, sull'argomento "Imparare a scegliere e usare canali ulteriori ed emergenti (TikTok, Pinterest, Twitter e Youtube)".

I webinar sono gratuiti e rivolti agli imprenditori, al personale aziendale, ai tirocinanti d'azienda, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Per poter partecipare è necessario iscriversi online sui siti internet www.ca.camcom.it e www.or.camcom.it. (ANSA).