Scontro tra bus studenti e camion a Olbia, illesi 37 ragazzi

Un autobus con 37 studenti a bordo è rimasto coinvolto nel pomeriggio in un incidente lungo la statale 125 tra Arzachena e Olbia. Poco dopo le 14 il mezzo di linea, partito da Santa Teresa Gallura e diretto a Olbia, si è scontrato con un autotreno diretto ad Arzachena. L'autobus ha impattato nella parte anteriore sinistra. I vigili del fuoco del distaccamento di Olbia, intervenuti insieme all'equipe sanitaria del 118 e ai carabinieri del riparto territoriale di Olbia, hanno messo in sicurezza l'area e collaborato con i sanitari per soccorrere i viaggiatori. Nello scontro è rimasto lievemente ferito solo l'autista dell'autobus, mentre tutti gli altri stanno bene. I soccorritori sono ancora impegnati a stabilire cause e dinamiche dell'incidente.