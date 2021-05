Triathlon: i big mondiali in gara il 29 maggio a Cannigione

Il francese campione del mondo Vincent Luis, vincitore dell'edizione 2020, e il britannico due volte campione olimpico Alistair Brownlee, tra gli uomini e Flora Duffy (Bermuda), vincitrice dell'edizione 2020, tra le donne. Sono le stelle internazionali in gara nella tappa italiana della World Triathlon Cup su distanza sprint (750 metri nuoto, 19 km bici, 5 km corsa), in programma a Cannigione, frazione marina di Arzachena, sabato 29 maggio.

Sono state pubblicate oggi le start list provvisorie degli atleti elite della gara, valida per il punteggio utile alla qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo. Un parterre di tutto rispetto per questa gara che si svolge per il secondo anno consecutivo in Gallura: 70 nomi della categoria uomini e 70 della categoria donne provenienti da 38 Nazioni di tutti i Continenti.

Per quanto riguarda gli azzurri, si preannuncia la partecipazione di Alessandro Fabian, Davide Uccellari e Gianluca Pozzatti. Mentre a difendere i colori azzurri in campo femminile ci saranno Verena Steinhauser, Ilaria Zane, Beatrice Mallozzi, Luisa Iogna-Prat e Carlotta Missaglia.

Il giorno successivo, domenica 30 maggio, si terrà la prima edizione del Triathlon Costa Smeralda su distanza olimpica, dedicata agli Age Group.

"La World Triathlon Cup di Arzachena rappresenta per noi e per il triathlon mondiale un appuntamento fondamentale - afferma Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon - Dopo un anno difficile per lo sport, siamo contenti e fieri di riprendere l'attività internazionale di eccellenza proprio in Italia, in un evento ormai consolidato sotto il profilo organizzativo e dagli spiccati contenuti tecnici grazie ad un tracciato affascinante e impegnativo".

"Come organizzatori dell'evento World Triathlon Cup Arzachena e Triathlon Costa Smeralda - evidenzia Sandro Salerno, general manager del Comitato Organizzatore Locale - continuiamo a credere nel nostro lavoro in un momento così delicato per il comparto sportivo e turistico. Un lavoro che abbiamo portato avanti con passione e determinazione".