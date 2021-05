Festa di Sant'Efisio: simulacro rientrato a Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 01 MAG - Sant'Efisio è rientrato a Cagliari, nella sua chiesetta a Stampace, nel cuore del centro storico.

Dopo la messa celebrata a Nora, all'esterno della piccola chiesa, il simulacro trasportato con un furgone scoperto dell'Esercito, è ripartito verso il capoluogo dove nel pomeriggio è stato proclamato lo scioglimento del voto in onore di Sant'Efisio.

Anche per il rientro in città, erano in tanti i fedeli che, nonostante la zona rossa, tra lanci di petali e preghiere, non hanno voluto mancare alla tradizionale festa che si celebra ogni primo maggio dell'anno da ormai più di tre secoli.

Una festa che per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, si è svolta in forma ridotta e in un solo giorno.

