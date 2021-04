Furgone fuori strada ad Assemini, ferito l'autotrasportatore

(ANSA) - CAGLIARI, 29 APR - Grave incidente stradale nella tarda mattinata lungo la provinciale 2 ad Assemini, in direzione Macchiareddu. Il conducente di un furgone è stato trasportato in ospedale con l'Elisoccorso. L'uomo, per cause ancora non accertate, ha perso il controllo mzzo che è finito contro il guard rail, ribaltandosi. Immediata la richiesta di soccorso e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco e del 118. I vigili hanno estratto il ferito dall'abitacolo del furgone, affidandolo alle cure dei medici. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che si stanno occupando dei rilievi. Il traffico nella zona sta subendo forti rallentamenti. (ANSA).