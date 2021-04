Sanità: primo intervento all'anca con chirurgia robotica

(ANSA) - SASSARI, 26 APR - Per la prima volta in Sardegna la chirurgia robotica viene utilizzata per due interventi di protesi d'anca. Le due operazioni sono state fatte nei giorni scorsi a Sassari nell'ospedale privato Policlinico Sassarese, struttura del Gruppo ospedaliero Abano.

Qui un'équipe formata da Antonio Camporese, chirurgo ortopedico specializzato nella chirurgia di anca e spalla protesica mini-invasiva, robotica e artroscopica, dal suo collaboratore, Jacopo Tagliapietra e dall'ortopedico sassarese, Francesco Masia, è intervenuta su una donna di 66 anni e su un uomo di 58.

Entrambi i pazienti sono stati operati con il sistema Mako, che combina l'utilizzo di un braccio robotico, su cui è montata una speciale fresa, con immagini in 3D, in abbinamento a una tecnica mininvasiva che consente di effettuare un'incisione a livello dell'inguine di soli 5-7 centimetri.

Erano affetti da artrosi dell'anca in stadio avanzato (una patologia causata da un'usura progressiva della cartilagine articolare dell'anca) con dolore severo e limitazione funzionale. Gli interventi sono durati circa un'ora e non si sono verificate complicanze. Adesso i due pazienti, già dimessi, sono sottoposti a un percorso di riabilitazione che durerà circa 15-20 giorni. (ANSA).