Ginnastica artistica: Europei; bronzo per azzurro Bartolini

(ANSA) - ROMA, 24 APR - L'azzurro Nicola Bartolini ha conquistato la medaglia di bronzo al corpo libero agli Europei di ginnastica artistica in corso a Basilea. Nella finale vinta dal russo Nagorny, con 15.166, Bartolini è salito sull'ultimo gradino del podio con 14.666, superato anche dallo svizzero Benjamin Gischard (14.966).

Giovedì scorso, il ginnasta sardo aveva sfiorato la conquista della carta olimpica nell'all-around, ma oggi sale sul podio continentale per la prima volta in carriera. (ANSA).