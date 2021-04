Covid: casi in aumento ad Alghero, 246 (+12)

Cresce ancora il numero delle persone positive al coronavirus ad Alghero. I dati comunicati ieri dallAts al sindaco Mario Conoci dicono che i casi di positività al virus sono 246, 12 in più rispetto al giorno precedente. Di questi 16 sono persone ricoverate in ospedale. Sono inoltre 214 le persone in quarantena.

"La situazione richiede senso di responsabilità e attenzione, al pari dell'intensificazione dei controlli e del rispetto delle regole che dobbiamo sempre rispettare - commenta il sindaco, Mario Conoci -. Stiamo attraversando un momento importante e delicato sotto molti aspetti e la zona rossa non può essere presa con superficialità.

Saranno incrementati controlli e sanzioni. Dobbiamo continuare a osservare le prescrizioni, con la consapevolezza che la campagna vaccinale è la via d'uscita. Continuiamo a fornire il massimo supporto all'autorità sanitaria - conclude il sindaco di Alghero - in questa fondamentale campagna di somministrazione delle dosi; giorno dopo giorno aumenta il numero degli algheresi vaccinati, si prosegue con determinazione".