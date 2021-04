Cagliari: Carboni rinnova sino al 2025

Andrea Carboni avanti con il Cagliari sino al 2025. Il giovane difensore rossoblù, classe 2001, sardo di Tonara (Nuoro), ha rinnovato il contratto con il club del presidente Giulini per altri quattro anni. Carboni ha già collezionato in prima squadra 16 presenze, dopo aver debuttato in Serie A lo scorso 23 giugno nella vittoria in trasferta contro lo Spal. Domenica scorsa era in campo dal primo minuto nella sfida con l'Inter a San Siro. Con la maglia della Primavera, invece, ha all'attivo 54 gare e 6 gol.