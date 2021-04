Musica: "Sardus Pater" di Dettori e Moretti nelle radio

Esce il 13 aprile nelle radio "Sardus pater". Il brano è il primo singolo dell'album "Animas" del duo Beppe Dettori, storica voce dei Tazenda, e dell'arpista italo-elvetico Raul Moretti.

Un disco quasi tutto in lingua sarda, una sorta di invocazione all'antica divinità Shardana, protettore dei mari e dei naviganti per una nuova condizione umana che parte con una "dansa noa", una nuova danza.

In questo primo capitolo della storia di "Animas" Dettori e Moretti sono accompagnati da due talenti della world music isolana, i FantaFolk ovvero Vanni Masala e Andrea Pisu, con organetto diatonico e tin-whistle.

Tra gli altri ospiti Massimo Canu al basso fretless e Federico Canu alle percussioni. "Animas", la cui uscita è prevista nelle prossime settimane, raccoglie una Cover di Peter Gabriel "Fourteen Black Paintings" e 10 brani originali in italiano e sardo con variazioni territoriali, inserti in inglese, latino e dialetto lagheee, oltre a numerosi ospiti: Paolo Fresu, Franco Mussida, Davide Van de Sfroos, Gavino Murgia, Cordas e Cannas, Max Brigante, FantaFolk, Lorenzo Pierobon, Stefano Agostinelli, Daniela Pes, Concordu de Orosei, Massimo Cossu, Massimino Canu, Andrea Pinna, Giovannino Porcheddu, Federico Canu, Flavio Ibba e i tenores di Bitti Remunnu 'e Locu.

Un progetto corale in un intreccio di generi tra folk, etno-rock, canzone d'autore, progressive, sperimentazione ed elettronica. "È stato naturale per noi convogliare la nostra urgenza creativa, acuita da questi mesi infiniti di blocco dell'attività dal vivo, nell'album di inediti "Animas". È un disco scritto a quattro mani che nasce da un continuo dialogo e stimolo sui temi musicali, gli arrangiamenti, le tematiche dei testi, la loro forma, rappresenta quello che noi siamo, risultando eterogeneo e non confinabile in catalogazioni", spiegano Dettori e Moretti.