Vela: Sibello di Luna Rossa a Cagliari per classe windsurfer

(ANSA) - CAGLIARI, 09 APR - C'è anche Pietro Sibello, randista di Luna Rossa appena rientrato a Cagliari dopo la finale dell'America's Cup contro Emirates Team New Zealand, da domani in gara per la terza regata nazionale classe Windsurfer.

Presente anche l'intera famiglia Frascari: papà Luca, presidente nazionale della classe Windsurfer; mamma Celine Bordier, campionessa francese in carica; e la loro figlia Maelle, prodiera azzurra della classe olimpica Nacra 17.

Sono 83, gli iscritti alla terza Regata Nazionale di classe-Trofeo Gian Franco Gessa, in programma domani e domenica nelle acque di Cagliari. In prima linea, pure il campione del mondo in carica, Alessandro Torzoni, mentre saranno assenti per infortunio Fabio Balini e Giampaolo Fantozzi, nomi storici della flotta.

Tra le donne, la paladina di casa Giulia Clarkson, vincitrice proprio a Cagliari della regata windsurfer che si era disputata lo scorso mese di ottobre, sempre sotto l'egida del Windsurfing Club Cagliari.

Sempre tra i sardi, pronti a dare battaglia anche 15 giovanissimi della flotta Techno 293. (ANSA).