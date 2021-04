Cinema:vite di centenari tra Costa Rica, Giappone e Sardegna

E' da oggi nei cinema "virtuali" del network #iorestoinSALA "Kentannos", il film documentario del regista argentino Víctor Cruz. E' ambientato tra Costa Rica, Giappone e Sardegna, luoghi che sembrano custodire il segreto dell'elisir di lunga vita. Nel film si intrecciano le storie di centenari e ultracentenari, uomini e donne che conducono una esistenza semplice, nel benessere e senza rinunciare ai piaceri della vita e ai piccoli e grandi desideri. In occasione dell'uscita del film alle 21, #iorestoinSALA promuove un incontro virtuale con il regista Víctor Cruz, il produttore Giovanni Pompili, uno dei protagonisti del film, Adolfo Melis, e la scrittrice Michela Murgia. Modera Antonio Capellupo. La presentazione sarà visibile gratuitamente sulla pagina Facebook della Cineteca di Bologna e su www.iorestoinsala.it. mentre a seguire è prevista la proiezione a pagamento del film sul sito della Cineteca di Bologna e sul circuito digitale di qualità #iorestoinSALA.

In Costa Rica, la figlia di Pachito teme che a 98 anni il padre non sia più in grado di andare a cavallo, e cerca di proibirglielo; in Sardegna, Adolfo chiede come regalo per i suoi 93 anni di poter coronare il sogno di tutta la vita: pilotare un aeroplano; sull'isola di Okinawa, Tomi, 93 anni, fa parte di una famosa pop band, e continua ad andare in tournée in tutto il Giappone. "Dalle foreste sconfinate in Costa Rica, attraverso i pascoli sardi, fino a una scuola di danza a Okinawa, Víctor Cruz dà vita ad un trittico che attraversa il tema della vecchiaia e ne cattura lo scorrere del tempo - scrive in una nota Efisia Curreli, vicepresidente dell'Associazione di promozione del Cinema Sardo 'Visioni da Ichnussa' - un film sulla passione di vivere che, con estrema tenerezza, ci ricorda che l'età è solo uno stato mentale".