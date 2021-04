Sono 1100 gli emendamenti presentati da opposizione e maggioranza agli 11 articoli che compongono il Disegno di legge n.107 sugli staff della Giunta.

Ieri, è cominciata la battaglia in Aula con le opposizonmi che hanno annunciato barricate alla legge e la presentazione di un migliaio di proposte di modifica al testo. Oggi la commissione comincerà ad esaminarli a partire dalle 12 mentre l'inizio della discussione in Consiglio è fissato per il pomeriggio alle 17.