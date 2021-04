Covid:Voce Amica,un'asta per sostenere l'attività di ascolto

Un'asta solidale su Charity Stars, alla quale hanno aderito cantanti, artisti, scrittori, sportivi, giornalisti, stilisti e altre personalità sarde, per sostenere l'attività di Voce Amica Sassari, che ha registrato un aumento esponenziale in conseguenza dell'emergenza Covid. Durante la pandemia la struttura, una dei 20 centri territoriali di Telefono Amico Italia, ha assistito a una verticale crescita di contatti ai suoi tre servizi di ascolto: le chiamate allo 0223272327, le chat WhatsApp al 3450361628 e le mail anonime su www.telefonoamico.it.

La maggior parte delle chiamate al numero unico sono arrivate da uomini (61%) tra i 36 e i 65 anni (71%), mentre il servizio WhatsApp è stato utilizzato prevalentemente da donne (63%) tra i 19 e i 35 anni (53%). Per fronteggiare questa importante crescita del bisogno di aiuto e potenziare le proprie attività, l'associazione ha promosso una campagna di finanziamento che ha permesso ai sardi di mostrare ancora una volta la loro generosità.

Tra i primi ad aderire all'asta ci sono Jack Devecchi, Gianfranco Zola, Baz con Rossella Brescia e Ciccio di Rds, Jacopo Cullin, Nicola Virdis, Pino e gli Anticorpi, Flavio Soriga, Giovanni Fancello, Antonio Marras, Paolo Fresu, Francesco Renga, i Tazenda, Piero Marras e Francesco Demuro. I LaPola contateranno gli autori della migliore offerta, che potranno parlare con loro per mezz'ora. Si può partecipare all'asta cliccando su http://charitystars.com/puntasullascolto.

"Per fronteggiare questo difficile momento, i volontari di Voce Amica non hanno mai interrotto il servizio di ascolto, riorganizzandosi, adeguandosi alle normative, alla tecnologia e alla formazione a distanza per offrire un ascolto adeguato e potenziarlo secondo le richieste", spiega la presidente Franca Falchi. "Per restare accanto a chi ha bisogno del nostro aiuto, per noi è fondamentale poter contare sulla solidarietà - conclude - siamo grati agli artisti che ci hanno supportato per questa asta e a chi vorrà partecipare".