Covid: pubblica sui social video per incitare a ribellione

Aveva pubblicato sui social network un video in cui incitava i cittadini di Villacidro a ribellarsi e non rispettare le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. Un 36enne è stato denunciato dai carabinieri per istigazione a delinquere.

I militari dell'Arma, nei giorni scorsi, erano venuti a conoscenza del video pubblicato sui social network da parte dell'uomo, già noto alle forze di polizia.

Nel filmato il 36enne incitava i cittadini ad assembrarsi nelle piazze e nelle località turistiche del territorio, "invitandoli espressamente a violare le normative per il contenimento della pandemia e a opporsi con la forza ad eventuali interventi delle forze dell'ordine", spiegano i carabinieri.

I militari di Villacidro lo hanno così rintracciato e denunciato e il suo smartphone è stato sequestrato.