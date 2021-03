Vaccini: Sardegna, prenotazioni per anziani senza patologie

La Sardegna amplia la platea delle persone che possono dare la propria disponibilità a vaccinarsi. Da oggi al portale di Sardegna Salute https://vaccinocovid.sardegnasalute.it/vaccinocovid/index.php potranno iscriversi anche i cittadini nati nel 1942, 1943 e 1944 che non hanno alcuna esenzione per patologia, il cui nominativo verrà progressivamente inserito nel portale, dove occorre inserire i dati della propria tessere sanitaria. Inizialmente l'adesione era limitata agli over 80 poi, secondo il programma stabilito dalla Regione e ribadito recentemente dal governatore Christian Solinas e dall'assessore della Sanitaà Mario Nieddu, è stata allargata anche al personale docente e non docente (inclusi i supplenti) delle scuole statali il cui nominativo è incluso nell'elenco fornito alla Regione dal Ministero dell'economia e delle finanze e al personale docente e non docente delle scuole paritarie il cui nominativo è incluso negli elenchi progressivamente forniti alla Regione dalle rispettive scuole.

Nel frattempo, secondo il report del governo l'Isola ha leggermente accelerato sulle somministrazioni, pur restando al penultimo posto in Italia, con l'80,7% delle dosi inoculate, cioè 228.435 su 283.190 consegnate. Ieri sono state somministrate 6.597 dosi, di cui 5.030 prime inoculazioni e 1.567 richiami. Attualmente, in rapporto alla popolazione, è stato vaccinato il 14,01% dei sardi di cui 1/a dose il 10,23% e 2/a dose il 3,78%.

E domani in Sardegna, per fare il punto della situazione, è atteso il generale Francesco Paolo Figliuolo che farà anche alcuni sopralluoghi come all'hub allestito alla fiera di Cagliari.