Musica:lo "Stabat Mater"in diretta tv dal Lirico di Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 29 MAR - Lo "Stabat Mater" di Rossini per il Concerto di Pasqua, ancora a porte chiuse per via dell'emergenz Covid. In diretta dal Teatro Lirico di Cagliari è in programma il 2 aprile alle 21 il capolavoro musicale liturgico per soli, coro e orchestra. Sarà trasmesso su Videolina e in live streaming in collaborazione con il gruppo L'Unione Sarda.

Ritorna per la seconda volta sul podio del teatro cagliaritano Frédéric Chaslin, apprezzato direttore, compositore e pianista francese. Dirigerà l'Orchestra e il Coro del Lirico.

Nel ruolo di solisti si esibiscono: Marta Torbidoni (soprano), Paola Gardina (mezzosoprano), David Astorga (tenore), Mirco Palazzi (basso). Il maestro del coro è Giovanni Andreoli.

Esiste un legame speciale tra lo "Stabat Mater" di Rossini e la città di Cagliari: nel cast della prima esecuzione pubblica della versione finale, il 7 gennaio 1842 nella Salle Ventadour di Parigi, figura il nome del tenore cagliaritano Giovanni Matteo De Candia, in arte Mario. L'opera riscuote un successo straordinario. La prima italiana avviene con accompagnamento di pianoforte ed organico corale ridotto (le sole voci maschili) il 4 marzo 1842 nella Chiesa di Sant'Antonio a Milano, seguita dall'esecuzione, ad organico completo e in forma privata, a Firenze, il 14 marzo, in casa MacDonald. A Bologna, infine, nella grande sala dell'Archiginnasio, le sere del 18, 19 e 20 marzo 1842 l'opera viene eseguita in forma pubblica: Rossini contribuisce personalmente all'allestimento e, come direttore dell'orchestra, viene chiamato Gaetano Donizetti. (ANSA).