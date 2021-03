Vaccini: Sardegna arranca e cerca medici volontari

La Sardegna arranca con le vaccinazioni restando il fanalino di coda in Italia con 172.585 dosi inoculate su 246.870 consegnate (il 69,9%): rispetto alla popolazione è stato vaccinato il 10,58%, di cui con la prima dose il 7,34% e con le due dosi il 3,25% (dati Gedi su Open data vaccini). Se da un lato l'Ats è pronta ad aprire nuovi hub in vista dell'allargamento delle somministrazioni ad altre fasce di popolazione oltre gli over 80, il personale docente e quello delle forze dell'ordine, dall'altro l'azienda sanitaria unica va a caccia di medici, anche quelli in pensione, per garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nel più breve tempo possibile.

La manifestazione di interesse, pubblicata sul sito dell'Ats per la formazione di un elenco di medici disponibili a svolgere attività vaccinale in forma volontaria, gratuita e al di fuori dell'orario di servizio nel caso di dipendenti delle Assl, scade l'1 aprile. L'attività potrà essere svolta, a seconda delle esigenze, nei punti vaccinali ospedalieri (PVO), territoriali (PVT), in Struttura Residenziale (PVSR) o di Popolazione.

Intanto dopo l'apertura degli hub alla Fiera di Cagliari, alla Promocamera di Sassari e nella palestra Ciusa di Nuoro, domani sarà la volta dell'inaugurazione di quello di Olbia, nell'ex concessionaria Audi, mentre a Oristano è stato individuato il palazzetto dello sport, ma ancora non c'è una data definita per l'apertura visto che la Assl sta ancora terminando la somministrazione degli over 80 nel territorio e si sta preparando al V-day per gli ultraottantenni della città capoluogo domenica 28. Altri centri vaccinali potrebbero nascere in Ogliastra e nel Sulcis, mentre è ancora in piedi l'ipotesi di convertire l'ospedale da campo della Croce Rossa di Nuoro in hub per le inoculazioni.

C'è poi da registrare che l'ATS ha pubblicato una seconda manifestazione di interesse "finalizzata all'individuazione di potenziali operatori economici" per lo screening dei viaggiatori in partenza per la Sardegna dagli aeroporti Milano Malpensa -Milano Linate e Bergamo Orio al Serio, mentre ci sono interlocuzioni con la Regione Lazio per i test sui passeggeri che partono per l'Isola dagli aeroporti di Fiumicino e Ciampino.