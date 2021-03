Vaccini: al via in Sardegna somministrazione a fragili

Al via la vaccinazione dei più fragili al Policlinico "Duilio Casula" di Monserrato dell'azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, Si parte con i pazienti oncologici: circa 1.500 persone. Tutti quelli che rientrano in questa categoria saranno contattati dalle strutture che li hanno in carico. "La campagna vaccinale contro il #covid19 continua, #IoMiVaccino", scrive su Facebook l'Aou di Cagliari. Secondo quanto appreso da ANSA, la somministrazione ai fragili è stata avviata anche dall'Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione (Arnas) "G. Brotzu" di Cagliari.