Tennis: otto top 50 al Sardegna Open sui campi Tc Cagliari

Otto tennisti tra i top 50 al mondo al Sardegna Open, torneo in programma dal 5 aprile sui campi in terra rossa del Tennis Club Cagliari. Iscritto il cileno Christian Garin , numero 22 del mondo e il britannico Dan Evans, numero 28. Due gli italiani al momento nel main draw: Lorenzo Sonego, numero 35 Atp, e Stefano Travaglia, numero 65. Vanno comunque considerate le tre wild card a disposizione dell'organizzazione e i due eventuali special exempt. In campo anche Taylor Fritz, Usa, numero 33, il tedesco Jan-Lennard Struff, 37, l'australiano John Millman, 41, il georgiano Nikoloz Basilashvili, 42, il russo Aslan Karatsev, 45 e l'argentino Guido Pella, 51.