Inseguimento in centro a Cagliari,speronata auto carabinieri

(ANSA) - CAGLIARI, 05 MAR - Una Golf bianca, con quattro giovani a bordo, non si è fermata ad un posto di blocco dei carabinieri in viale Buoncammino, dando vita a un inseguimento a tutta velocità che si è concluso con uno scontro frontale nel Largo Carlo Felice tra l'auto dei fuggitivi e una gazzella dei carabinieri.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 21, sotto gli occhi di tantissime persone che stavano passeggiando nel Largo per andare a cena o nei locali aperti anche di sera.

La Golf, inseguita da un'auto dei carabinieri, si è scontrata con un'altra auto dei militari che arrivava dalla direzione opposta.

Secondo quanto si è appreso, i quattro giovani sono stati fermati e portati in caserma, mentre nello scontro un carabiniere è rimasto contuso e soccorso dal personale del 118 arrivato con l'ambulanza.

Sul posto anche gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Polizia municipale. (ANSA).