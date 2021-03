Carabinieri: visita comandante interregionale a Legione

Visita del comandante interregionale dei carabinieri Podgora alla Legione Sardegna. Questa mattina il generale di Corpo d'Armata Carmelo Burgio, dal 13 gennaio responsabile dell'Arma per il Centro Italia e la Sardegna, ha incontrato i militari dell'Isola., ricevuto dal comandante, generale di Brigata Francesco Gargaro. Burgio si è soffermato e confrontato sulle questioni legate alla sicurezza e sul ruolo svolto dai carabinieri in tutta la regione. Per il generale si è trattato di un ritorno in Sardegna: fino al 1991 infatti aveva comandato la Compagnia di Cagliari e fino al 1993 il Reparto Operativo. Laureatosi a Cagliari, l'alto ufficiale è un profondo conoscitore della storia dell'Arma nell'Isola, a partire dalle sue origini, con le vicende del Reggimento Dragoni di Sardegna, progenitori degli attuali carabinieri.