Lirico Cagliari: ancora da remoto rassegna Inverno in musica

Ancora un concerto in diretta tv e in streaming sul web per il Teatro Lirico di Cagliari. Mentre, con la Sardegna entrata in zona bianca, c'è grande attesa per il ritorno del pubblico in sala. Sul podio venerdì 5 marzo, alle 21, Yves Abel alla guida dell' Orchestra del Lirico dirige Bizet e Saint-Saëns con il virtuoso del pianoforte Alessandro Taverna. Il concerto in diretta sarà trasmesso su Videolina e in streaming sui canali web de L'Unione Sarda.

Quello del 5 marzo è il sesto e ultimo concerto della rassegna "Inverno in musica 2021" che si chiude con il ritorno dell'opera sul palco del Lirico di Cagliari dopo un anno di assenza. La stagione Lirica era stata infatti interrotta dal 5 marzo 2020, a causa del lockdown, dopo la quinta recita di Pagliacci. Con data da confermare, sarà trasmessa, sempre in tv e sul web, Madama Butterfly. La tragedia giapponese di Giacomo Puccini, tra i titoli più amati, vedrà sul podio Stefano Ranzani, celebre ed affermato direttore milanese, già applaudito a Cagliari in diverse occasioni.

Il sesto appuntamento sinfonico della rassegna "Inverno in musica 2021" propone pagine orchestrali di due operisti francesi, Bizet con la giovanile Sinfonia in Do composta a 17 anni, e il più popolare tra i concerti per piano di Saint-Saens, il secondo, dedicato a Madame de Villers e scritto in sole tre settimane. Si replica domenica 7 marzo alle 18. Alessandro Taverna, giovane pianista veneto, in grande ascesa, indicato dalla critica musicale inglese come "successore naturale del suo grande connazionale Arturo Benedetti Michelangeli" ha debuttato a Cagliari il 7 febbraio 2019 con un raffinato recital di musica da camera dedicato a Johann Sebastian Bach e César Franck.