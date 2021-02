Travel pass Covid per Sardegna, "regole uguali per tutti"

"Auspichiamo che le regole di spostamento tra Regioni siano definite a carattere nazionale: non vorremmo trovarci nella sfortunata ipotesi che la Sardegna sia l'unica ad avere controlli all'ingresso". Così all'ANSA il presidente regionale di Federalberghi, Paolo Manca, sull'ipotesi, avanzata dal governatore Christian Solinas, di chiedere il certificato di vaccinazione o di negatività per gli ingressi nell'Isola la prossima estate.

"Piuttosto la Regione si metta subito all'opera per dare ai turisti certezze sul potenziamento del sistema sanitario e sulla chiarezza delle regole per la stagione 2021 entro febbraio - aggiunge Manca -. Sarebbe bene, infatti, evitare dichiarazioni che, senza adeguata informazione e concertazione con gli operatori, potrebbero compromettere la prossima stagione, anche visto il caos mediatico che si è scatenato lo scorso anno con la richiesta di test obbligatori all'arrivo in Sardegna".