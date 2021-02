Vaccini: Gimbe, in Sardegna seconda dose all'1% popolazione

(ANSA) - CAGLIARI, 04 FEB - In Sardegna percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale anti Covid - prima e seconda dose - è pari al 1,11%, poco sotto la media italiana dell'1,36%. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo consueto report settimanale.

Il 19% delle dosi di vaccino risulta somministrata a personale non sanitario, a fronte dell'80% inoculate a medici, infermieri e operatori socio-sanitari, mentre il restante 1% a ospiti delle Rsa.

Secondo il monitoraggio, in tempo reale, delle vaccinazioni l'Isola ha somministrato l'82,9% delle dosi, ossia 45.623 su 55.020 consegnate. (ANSA).