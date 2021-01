ANSA-IL-PUNTO/COVID: Rt 0.81, Sardegna spera in zona gialla

(ANSA) - CAGLIARI, 29 GEN - La Sardegna spera ancora di poter tornare dalla fascia arancione a quella gialla, alla luce degli ultimi dati confortanti che arrivano dal monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità (Iss), che però nei giorni scorsi aveva frenato sull'ipotesi di misure meno stringenti per l'Isola prima dei 15 giorni previsti in una fascia più restrittiva, cioè sino al 7 febbraio.

In attesa della nuova ordinanza del ministro della Salute, dopo la certificazione della Fondazione Gimbe sul miglioramento di tutti i parametri, arriva ora dall'Iss la conferma di un ulteriore passo avanti: l'indice di trasmissibilità, l'Rt puntuale, scende dallo 0.95 della settimana scorsa allo 0.81: si tratta di un report riferito alla settimana 18-24 gennaio.

Inoltre Agenas rileva che non vi è più nessuna pressione sugli ospedali sardi. La percentuale di pazienti Covid-19 ricoverati nei reparti di terapia intensiva rispetto ai posti letto disponibili è ferma al 21% per il secondo giorno consecutivo, sotto la soglia critica del 30%.

Per quanto riguarda aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, scende dal 5,2% al 4,6% il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti in Sardegna, dove si registrano 257 nuovi contagi (38.141 casi complessivamente accertati dall'inizio dell'emergenza) su 5.473 test rispetto al dato precedente (574.708 tamponi di cui 9.722 antigenici rapidi).

Si registrano anche sette decessi (976 in tutto). Sono 453, invece, i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (-12 rispetto al dato di ieri), mentre sono 40 (-3) i pazienti in terapia intensiva.

Oggi a Cagliari, intanto, è andato in scena il flash-mob organizzato da Confcommercio, a cui hanno aderito 14 associazioni, che ha lanciato sui social lo slogan "un minuto per chi si è fermato, un minuto per riflettere, un minuto per ripartire insieme".

Non solo mobilitazione in rete. Un minuto di silenzio contro la crisi economica da Covid anche dal vivo: in piazza insieme titolari di bar e ristoranti e dipendenti e rappresentanti di associazioni e sindacati, uniti dai fatturati in drastico calo e dal problema dei posti di lavoro che non ci sono più. (ANSA).