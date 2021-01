Vaccini:Gimbe,immunizzazione popolazione, Sardegna penultima

La Sardegna, con lo 0,19%, è penultima tra le regioni italiane sulla base della popolazione che ha completato il ciclo vaccinale: la media dell'Italia è 0,45%. Lo rileva la Fondazione Gimbe evidenziando che il 17% delle dosi sono state somministrate a "personale non sanitario" (la media italiana è del 22%). Una classificazione generica che non distingue tra quelle figure non sanitarie che operano in reparti Covid o comunque potrebbero essere esposti a contagi a causa del loro lavoro o amministrativi.

L'82% delle dosi è invece stato inoculato a personale sanitario e socio-sanitario e solo l'1% agli anziani opsiti delle Rsa.

Dai dati della Fondazione che sono 3.302 le dosi di vaccino consegnate all'Isola per 100.000 abitanti rispetto ad una media dell'Italia che si attesta 3.567 per 100mila abitanti.