Pericolo frane a Bonorva, sindaco chiude zona a rischio

Non solo la voragine che si è creata sul tratto stradale della 131 all'altezza di Bonorva, ma smottamenti del terreno si sono verificati anche alla periferia sud del paese, in zona Furros e sa Costa.

E così il sindaco Massimo D'Agostino, per precauzione, ha chiuso diverse strade comunali della zona, vietando il transito sia dei veicoli, sia delle persone. Contemporaneamente ha inviato una lettera a tutti i residente della zona a rischio, invitandoli alla massima prudenza.

Nel costone a ridosso del centro abitato si sono create delle voragini, probabilmente causate dalle incessanti piogge delle ultime settimane, e il terreno rischia di scivolare a valle.

Vistose crepe si sono create anche nelle strade Sa Costa-Furros e Sa Rocca Rutta, che sono state chiuse al transito "non potendo escludere la possibilità di innesco di un movimento franoso improvviso e incontrollato", spiega il sindaco nell'ordinanza di chiusura delle strade. "Le incessanti piogge di queste settimane hanno portato a uno stato di criticità per quanto riguarda la possibilità di frane e smottamenti a monte del centro abitato. I segni premonitori che questo rischio stia andando sempre più aggravandosi sono i vari cedimenti che si sono osservati sia a livello delle strade ma anche e soprattutto nel cuore della montagna che sovrasta il paese. Questo ci ha condotto a emettere ordinanze di chiusura strade e di interdizione territoriali proprio per evitare rischi per le persone", precisa il primo cittadino.

"Stiamo svolgendo tutti gli accertamenti necessari e stiamo cercando di affrontare la situazione con la dovuta attenzione ma è chiaro che ci troviamo innanzi a eventi che vanno ben al di là di ciò che può gestire una piccola amministrazione locale e stiamo quindi chiedendo l'intervento delle autorità sovracomunali".